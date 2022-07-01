تمكن أمن هيئة الحشد الشعبي في العراق من إلقاء القبض على الإرهابي ضرغام أبو حيدر، أبرز منفذي جريمة سبايكر، التي راح ضحيتها المئات من جنود وضباط الجيش العراقي عام 2014 وتناقلت وسائل إعلام محلية اليوم الجمعة خبرا مفاده أن أمن الحشد الشعبي اعتقل ضرغام ابوحيدر الذي "اعترف بإعدام 600 شخص من شهداء مجزرة سبايكر" وأضافت التقارير ان أمن الحشد عثر في هاتف المجرم الخاص على فيديوات "تثبت تورطه بجريمة سبايكر" ولفتت إلى أن "الارهابي اعترف على مقابر جماعية للمجزرة لم تكتشف لحد الآن".