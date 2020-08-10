قيادة الجيش اللبناني يعلن تمكن فرق الانقاذ من انتشال خمس جثث لضحايا انفجار مرفأ بيروت

اعلنت قيادة الجيش اللبناني عن تمكن فرق الانقاذ التابعة للجيش بالتعاون مع فرق الدفاع المدني وفوج الاطفاء وفريقي البحث والانقاذ الروسي والفرنسي من انتشال خمس جثث لضحايا انفجار مرفأ بيروت