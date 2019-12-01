عشرات القتلى والجرحى في حادث حافلة في تونس

قتل 22 شخصا وجرح 21 آخرون، الأحد، في حادث حافلة وقع في شمال غرب تونس، حسب ما ذكرت السلطات المحلية، وقالت وزارة الداخلية، إن الحافلة كانت متجهة من تونس العاصمة إلى مدينة عين دراهم حين انحرفت عن الطريق وانقلبت في منطقة عين السنوسي.