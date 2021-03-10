الحكومة الليبية تؤدي اليمين الدستورية في بنغازي الاثنين المقبل

قالت عضو مجلس النواب الليبي، فاطمة الصويع، إنه بعد منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة، الأربعاء، بأغلبية 131 صوتاً، مقابل رفض عضو وامتناع آخر عن التصويت، سيعقد المجلس جلسة رسمية في مدينة بنغازي، الاثنين المقبل.

وأضافت الصويع، لـ"الشرق"، أن رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة، سيمتثل مع كامل أعضاء حكومته، أمام البرلمان، لأداء اليمين الدستورية، لتقوم الحكومة بأداء عملها حتى 24 ديسمبر المقبل.