أردوغان يعلن أن سياسات تركيا في سورية وليبيا ليست مغامرة ولا خيارا عبثيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن سياسات بلاده في سوريا وليبيا ليست مغامرة ولا خيارا عبثيا، وقال الرئيس التركي: "نحن نحارب قوات حفتر في ليبيا، ولدينا بعض القتلى هناك، ولكننا أوقعنا نحو 100 قتيل وجريح من قوات حفتر".