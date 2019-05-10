غرق قارب يقل 70مهاجرًا قبالة سواحل تونس

غرق قارب يقل مهاجرين قرب سواحل تونس فيما لاتزال الأنباء متضاربة حول عدد الضحايا.

وتفيد الأنباء بأن القارب القادم من ليبيا كان يقل على متنه قرابة 70 مهاجرا وأن 50 منهم على الأقل لقي حتفه غرقا فيما أنقذت قوارب صيد، كانت في المكان 16 شخصا آخرين.