السيسي في “مؤتمر الشباب”: “هو محمد علي بس اللي بيبني قصور؟”

بعد انتشار فيدوهات رجل الأعمال “محمد علي” يخرج السيسي عن صمته ويعلق على كلامه، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن بناء القصور الرئاسية هو في إطار تنمية مصر، إلى جانب إنجاز العديد من المشروعات القومية المختلفة داخل العاصمة الإدارية وفي شتى محافظات مصر لتصبح مصر من أفضل الدول.

وقال الرئيس السيسي: “نبني القصور.. هو محمد على بس هو اللي بيبني قصور؟”

ويأتي هذا ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة في مركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، لمحاولة توضيح الإشاعات والاكاذيب التي تنتشر حول الدولة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، من قبل العديد من الأشخاص.

وتناولت أوضحت جلسة اليوم دور السوشيال ميديا في تزييف الوعي بطرق حديثة وكيف يتم تزييف الحقائق أمام المتلقي.