التحالف العربي بقيادة السعودية يعلن نفذنا 31 استهدافا ضد المليشيا في مأرب والبيضاء وتعز أسفرت عن تدمير 22 آلية عسكرية للحوثيين ومقتل 160 عنصرا خلال 24 ساعة

أعلن التحالف العربي، الأربعاء، تنفيذ 31 عملية استهداف ضد المليشيات الحوثية في مأرب والبيضاء وتعز خلال 24 ساعة وأوضح أن العمليات أسفرت عن تدمير 22 آلية عسكرية ومقتل 160 عنصرا.