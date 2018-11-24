إقبال كبير على التصويت في الانتخابات النيابية والبلدية في البحرين

أقبل المواطنون البحرينيون بكثافة على مراكز الاقتراع للادلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية والبلدية التي انطلقت اليوم (السبت).

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أن هذه الانتخابات شهدت أعلى نسبة ناخبين مؤهلين إذ بلغت نحو 365 ألف ناخب.

وأشارت إلى أن مركز الاقتراع والفرز العام بمطار البحرين الدولي بمحافظة المحرق، شهد حضورا كثيفا من المواطنين الناخبين الذين تقدموا لاختيار مرشحيهم من النواب والبلديين.مضيفة أن المركز شهد إقبالا كثيفا من كافة فئات المجتمع من الرجال والنساء.

وانطلقت الانتخابات النيابية والبلدية في البحرين صباح اليوم (السبت)،حيث يتنافس أكثر من 500 مرشح للفوز بأربعين مقعدا في مجلس النواب الذي يشكل مع مجلس الشورى السلطة التشريعية في البلاد.