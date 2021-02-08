انطلاق أعمال الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة برعاية السيسي

انطلقت اليوم، أعمال الحوار الوطني الفلسطيني في العاصمة المصرية القاهرة، ‏بمشاركة مختلف الفصائل، وبرعاية الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

وبدأت الفصائل الفلسطينية اليوم اجتماعات الحوار الوطني بالقاهرة، وذلك بمشاركة 15 فصيل وقوى وطنية، وشخصيات مستقلة.

وجرى خلال هذا الحوار الوطني مناقشة القضايا المتعلقة بإنهاء الانقسام بين الفصائل الفلسطينية، وترتيب البيت الفلسطيني، وإجراءات عقد الانتخابات العامة الفلسطينية.

ومن المقرر أن تستمر اجتماعات الفصائل الفلسطينية بمصر حتى يوم 9 فبراير الجاري.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، اسماعيل هنية، قد أكد أن "الحركة منفتحة على حوار شامل، يفضي إلى ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وينهي الانقسام".

وحول هذا الحوار، قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، جبريل الرجوب، إن هناك "مجموعة من القضايا نريد مناقشتها، وأتمنى من كل الوفود التقليل من التصريحات الإعلامية، ويفترض أن تكون لقاءاتنا مغلقة"، مشيرا إلى أن "الشعب الفلسطيني لن يحتمل ولن يرحم إن فشل الحوار".