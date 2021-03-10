الجامعة العربية ترحب بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة في ليبيا
آخر تحديث GMT15:31:54
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

الجامعة العربية ترحب بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة في ليبيا

العرب اليوم -

العرب اليوم - الجامعة العربية ترحب بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة في ليبيا

الجامعة العربية
طرابلس _ العرب اليوم
الجامعة العربية ترحب بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة في ليبيا
أخبار عاجلة
arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الجامعة العربية ترحب بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة في ليبيا الجامعة العربية ترحب بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة في ليبيا



أخبار ذات صلة

GMT 14:39 2021 الأربعاء ,10 آذار/ مارس

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يجتمع مع وزير الخارجية الروسي ويستعرضان العلاقات الثنائية
العرب اليوم - ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يجتمع مع وزير الخارجية الروسي ويستعرضان العلاقات الثنائية

GMT 13:32 2021 الأربعاء ,10 آذار/ مارس

مصر ترحب بنيل الحكومة الليبية الموحدة ثقة مجلس النواب
العرب اليوم - مصر ترحب بنيل الحكومة الليبية الموحدة ثقة مجلس النواب

GMT 13:28 2021 الأربعاء ,10 آذار/ مارس

الحزب الدستوري الحر في تونس يتهم رئيس الحكومة بتجنيد المؤسسة الأمنية لقمع اعتصام أنصار الحزب أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
العرب اليوم - الحزب الدستوري الحر في تونس يتهم رئيس الحكومة بتجنيد المؤسسة الأمنية لقمع اعتصام أنصار الحزب أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

GMT 13:25 2021 الأربعاء ,10 آذار/ مارس

الحكومة الليبية تؤدي اليمين الدستورية في بنغازي الاثنين المقبل
العرب اليوم - الحكومة الليبية تؤدي اليمين الدستورية في بنغازي الاثنين المقبل

GMT 12:59 2021 الأربعاء ,10 آذار/ مارس

بوتين وأردوغان يدشنان بناء وحدة الطاقة الثالثة لمحطة "أكويو" النووية
العرب اليوم - بوتين وأردوغان يدشنان بناء وحدة الطاقة الثالثة لمحطة "أكويو" النووية

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

موديلات فساتين سهرة باللون الأسود مستوحاة من مي عمر

القاهرة ـ العرب اليوم

بما أنه ملقّب بسيّد الألوان، غالباً ما تختار النجمات العربيات والعالميات موديلات فساتين سهرة باللون الأسود للظهور بإطلالات أنيقة على السجادة الحمراء، والممثلة المصرية مي عمر ورغم تألقها بالألوان الحيوية إلا أنها تفضّل هذا اللون أيضاً وتطلّ بأجمل موديلات فساتين سهرة باللون الأسود خصوصاً في المناسبات الكبيرة والمهرجانات.جمعنا لكِ موديلات فساتين سهرة باللون الاسود مستوحاة من انستغرام مي عمر. زيّنت موديلات فساتين سهرة باللون الأسود إطلالات مي عمر في عدد من المناسبات، فقد تألقت بفستان أسود مزيّن بالتخريمات من مجموعة زهير مراد في مهرجان الجونة عام 2019. كذلك أطلت بفستان طويل من توقيع Hassidriss تميّز بالشق الجانبي والأكتاف الأوف شولدرز إضافة إلى التفريغات في الأكمام. نالت مي عمر في العام 2019 جائزة أفضل ممثلة دراما وأطلت على المسرح ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 06:06 2021 الأربعاء ,10 آذار/ مارس

أجمل إطلالات الشارع استوحيها من أسبوع الموضة في باريس لخريف 2021
العرب اليوم - أجمل إطلالات الشارع استوحيها من أسبوع الموضة في باريس لخريف 2021

GMT 05:01 2021 الثلاثاء ,09 آذار/ مارس

أجمل وجهات سياحية مثالية للاستكشاف في ربيع 2021
العرب اليوم - أجمل وجهات سياحية مثالية للاستكشاف في ربيع 2021

GMT 05:59 2021 الأربعاء ,10 آذار/ مارس

أحدث تصميمات غرف نوم صغيرة الحجم لعام 2021
العرب اليوم - أحدث تصميمات غرف نوم صغيرة الحجم لعام 2021

GMT 15:01 2021 الأربعاء ,10 آذار/ مارس

البابا فرنسيس يدين بيع الأسلحة وتهريبها إلى الإرهابيين
العرب اليوم - البابا فرنسيس يدين بيع الأسلحة وتهريبها إلى الإرهابيين

GMT 07:41 2021 الأربعاء ,10 آذار/ مارس

استقالة الإعلامي بيرس مورغان بسبب ميغان ماركل
العرب اليوم - استقالة الإعلامي بيرس مورغان بسبب ميغان ماركل

GMT 04:49 2021 الثلاثاء ,09 آذار/ مارس

أجمل موديلات فساتين سهرة بالترتر موضة خريف 2021
العرب اليوم - أجمل موديلات فساتين سهرة بالترتر موضة خريف 2021

GMT 05:58 2021 الإثنين ,08 آذار/ مارس

8 من أفضل الفنادق السياحية في بوخارست موصى للإقامة بها
العرب اليوم - 8 من أفضل الفنادق السياحية في بوخارست موصى للإقامة بها

GMT 04:53 2021 الثلاثاء ,09 آذار/ مارس

٨نصائح لاستخدام الألوان المشرقة في غرفة الجلوس
العرب اليوم - ٨نصائح لاستخدام الألوان المشرقة في غرفة الجلوس

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 14:05 2021 الخميس ,04 آذار/ مارس

بحار يغامر بحياته لإنقاذ قطط من عرض البحر في تايلاند
العرب اليوم - بحار يغامر بحياته لإنقاذ قطط من عرض البحر في تايلاند

GMT 17:12 2021 الخميس ,04 آذار/ مارس

سنغافورة تمنع سير هذه السيارات في شوارعها
العرب اليوم - سنغافورة تمنع سير هذه السيارات في شوارعها

GMT 09:15 2021 الثلاثاء ,23 شباط / فبراير

دراسة تكشف أن بعض الميكروبات الأرضية تستطيع العيش على المريخ
العرب اليوم - دراسة تكشف أن بعض الميكروبات الأرضية تستطيع العيش على المريخ

GMT 09:21 2021 الثلاثاء ,23 شباط / فبراير

"الفضاء الأوروبية" تبحث عن رواد المستقبل من النساء وذوي الاحتياجات الخاصة
العرب اليوم - "الفضاء الأوروبية" تبحث عن رواد المستقبل من النساء وذوي الاحتياجات الخاصة

GMT 01:09 2021 الجمعة ,26 شباط / فبراير

تعرف على أبرز معالم الكويت السياحية التي تجذب الزوار إليها
العرب اليوم - تعرف على أبرز معالم الكويت السياحية التي تجذب الزوار إليها

GMT 04:33 2021 الجمعة ,26 شباط / فبراير

ملياردير أميركي يكشف عن أكبر خطر يواجه اقتصاد بلاده
العرب اليوم - ملياردير أميركي يكشف عن أكبر خطر يواجه اقتصاد بلاده

GMT 03:30 2021 الخميس ,04 آذار/ مارس

10 من أهم الأماكن السياحية في ستوكهولم لا تفوت زيارتها
العرب اليوم - 10 من أهم الأماكن السياحية في ستوكهولم لا تفوت زيارتها

GMT 07:24 2021 الخميس ,04 آذار/ مارس

اختتام اجتماع لجنة أوبك+ دون توصية بشأن الإنتاج
العرب اليوم - اختتام اجتماع لجنة أوبك+ دون توصية بشأن الإنتاج

GMT 05:45 2021 الجمعة ,05 آذار/ مارس

فولفو تضيف تحفة جديدة إلى عالم السيارات المتطورة
العرب اليوم - فولفو تضيف تحفة جديدة إلى عالم السيارات المتطورة

GMT 09:55 2021 الجمعة ,05 آذار/ مارس

ملكات جمال السيارات في أوروبا آخر 10 سنوات
العرب اليوم - ملكات جمال السيارات في أوروبا آخر 10 سنوات

GMT 23:54 2021 الإثنين ,01 آذار/ مارس

توقع زيادة أرباح "فولكس فاغن" رغم وجود كورونا
العرب اليوم - توقع زيادة أرباح "فولكس فاغن" رغم وجود كورونا

GMT 01:06 2021 الجمعة ,19 شباط / فبراير

شركة "نيسان" اليابانية تطلق سيارتها قشقاي الجديدة
العرب اليوم - شركة "نيسان" اليابانية تطلق سيارتها قشقاي الجديدة

GMT 11:08 2021 الخميس ,18 شباط / فبراير

"هيونداي" تقلب الموازين وتكشف عن مركبة بأقدام مدولبة
العرب اليوم - "هيونداي" تقلب الموازين وتكشف عن مركبة بأقدام مدولبة

GMT 05:25 2017 الخميس ,22 حزيران / يونيو

وضعيات الجماع الافضل للأرداف وخسارة الوزن
العرب اليوم - وضعيات الجماع الافضل للأرداف وخسارة الوزن

GMT 05:22 2021 الإثنين ,22 شباط / فبراير

شركة "كيا" تشارك بمركبات عسكرية في معرض "آيدكس 2021"
العرب اليوم - شركة "كيا" تشارك بمركبات عسكرية في معرض "آيدكس 2021"

GMT 06:01 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الميزان 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج الميزان 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 13:47 2021 الخميس ,04 آذار/ مارس

عشاق الأسطورة الأرجنتيني مارادونا يدعون لمسيرة تطالب بمحاكمة فريقه الطبي
العرب اليوم - عشاق الأسطورة الأرجنتيني مارادونا يدعون لمسيرة تطالب بمحاكمة فريقه الطبي

GMT 13:18 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

ينتظرك شهرًا مثمرًا يخولّك الاضطلاع على مواردك وتقييم أحوالك
العرب اليوم - ينتظرك شهرًا مثمرًا يخولّك الاضطلاع على مواردك وتقييم أحوالك
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab