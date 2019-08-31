تجدد الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين في هونغ كونغ

اندلعت في هونغ كونغ جولة جديدة من الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين، ألقى فيها المحتجون الزجاجات الحارقة على الشرطة التي فتحت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه على المهاجمين.

وتحدى آلاف المحتجين الأمطار الغزيرة وخرجوا اليوم السبت في مسيرات جابت شوارع وسط المدينة، وانضم كثير منهم إلى "مسيرة مسيحية" من منطقة وانتشاي الترفيهية، وتجمعوا قرب المجلس التشريعي الذي اقتحمه المتظاهرون في احتجاج سابق.