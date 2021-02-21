قتيل و14 جريحاً في انفجار جنوب أفغانستان

ذكر مسؤولون طبيون أن شخصاً واحداً قُتل وأُصيب 14 آخرون في انفجار استهدف سيارة بمدينة لاشكارجاه، عاصمة إقليم هلمند جنوب أفغانستان، صباح اليوم (الأحد)، طبقاً لما ذكرته قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية، اليوم. ووقع الحادث نحو الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي في مدينة لاشكارجاه، طبقاً لما ذكره مسؤولون محليون، الذين أكدوا أن شخصاً واحداً قُتل وأُصيب آخرون بينهم مدنيون، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية. ولم يذكر المسؤولون المحليون مزيداً من التفاصيل بشأن الحادث. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.