وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر يصل إلى أفغانستان في زيارة مفاجئة بحثا عن اتفاق سياسي مع حركة طالبان
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وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر يصل إلى أفغانستان في زيارة مفاجئة بحثا عن اتفاق سياسي مع حركة "طالبان"

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العرب اليوم - وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر يصل إلى أفغانستان في زيارة مفاجئة بحثا عن اتفاق سياسي مع حركة "طالبان"

وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر
واشنطن - العرب اليوم

وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر يصل إلى أفغانستان في زيارة مفاجئة بحثا عن اتفاق سياسي مع حركة "طالبان".

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وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر يصل إلى أفغانستان في زيارة مفاجئة بحثا عن اتفاق سياسي مع حركة طالبان وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر يصل إلى أفغانستان في زيارة مفاجئة بحثا عن اتفاق سياسي مع حركة طالبان



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