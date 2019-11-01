قالت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، إنها "حيدت" مسلحين من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق، في غارات نفذتها مقاتلات تركية.

وأضافت أن 3 من مسلحي حزب العمال الكردستاني تم "تحييدهم" خلال غارات شنتها مقاتلات تركية ضد مواقع للحزب شمالي العراق.

وتستخدم السلطات التركية عامة لفظ "التحييد"، للإشارة إلى القتل، لكنه قد يشمل أيضا الإصابة أو الاعتقال، حسب ما تقول وكالة رويترز.

وحمل حزب العمال الكردستاني السلاح في تركيا من أجل الحكم الذاتي جنوب شرقي البلاد، ذي الأغلبية الكردية منذ عام 1984، وتعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية.

ويتمركز مسلحون للحزب شمالي العراق، خاصة في منطقة جبال قنديل. وتشن تركيا ضربات جوية بشكل متكرر على المنطقة، لكن الحملة الأخيرة التي أطلقتها شملت قصفا بالمدفعية وعمليات برية أيضا.