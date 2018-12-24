أعلنت السلطات المحلية بمنطقة "التبت" التي تتمتع بالحكم الذاتي جنوب غربي الصين - إجلاء أكثر من ألفين ومائة شخص بعد أن تعرضت المنطقة لزلزال بقوة 5,8 درجة عى مقياس "ريختر" اليوم الإثنين

وأفادت إدارة الإعلام في "التبت" في بيان اليوم- بأنه لم يتم تسجيل خسائر بشرية، مشيرة إلى أن الزلزال أسفر عن تشققات في بعض المنازل الريفية، فيما تأثرت محافظة "شايتونجموين" بمدينة "شيجازة" بشدة جراء الزلزال.

وأضافت أن الأجهزة المحلية أعدت خياما وبطاطين ومعاطف وإمدادات طبية للأشخاص الذين تأثروا بالزلزال.