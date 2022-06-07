توجيهات بإخلاء مجلس النواب العراقي تخوفاً من عملية اقتحام

صدرت توجيهات في العراق، لإخلاء مجلس النواب من الموظفين والعاملين فيه، تحسبا لعملية اقتحام. وقال مصدر ، إن توجيهات صدرت لإخلاء مجلس النواب من الموظفين والعاملين فيه. وصدرت التوجيهات تخوفا من اقتحام المتظاهرين للمجلس والمنطقة الخضراء.