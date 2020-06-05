الأزهر يدين الهجوم الإرهابي بأفغانستان

أدان الأزهر الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجداً بالعاصمة الأفغانية كابل مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين.

وطالب في بيان اليوم بضرورة تكاتف الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب والحد من اتساع نطاق العنف واستباحة دماء الآمنين.

وعبر الأزهر عن خالص العزاء إلى أفغانستان حكومةً وشعبًا، وإلى أهالي الضحايا وذويهم، داعيًا المولى عز وجل أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.