اعتقلت هيئة الأمن الفيدرالى الروسية اثنين من مواطنى قازان عاصمة تتارستان، للاشتباه فى قيامهما بتمويل أنشطة منظمات إرهابية.

وذكر بيان للهيئة الروسية اليوم /الجمعة/ - بحسب صحيفة "إزفيستيا" الروسية - "أنه تم اعتقال اثنين من مواطنى قازان بتهمة تمويل أنشطة تنظيمي (داعش) و(تحرير الشام) الإرهابيين".

وأضاف البيان "لقد أظهرت التحقيقات أن المتهمين يرسلان الأموال بانتظام إلى بطاقات بنكية يستخدمها أعضاء التنظيمين الإرهابيين الدوليين "داعش" و''هيئة تحرير الشام" بقصد تمويلهما".. مشيرا إلى فتح تحقيق جنائى ضد المتهمين، اللذين تم اعتقالهما بموجب الجزء 205.1 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي، المساعدة في الأنشطة الإرهابية.

وكانت المحكمة العليا في روسيا أقرت فى عام 2014 بأن "داعش" منظمة إرهابية، وألحقت في 2020 "هيئة تحرير الشام" بالقائمة الروسية للمنظمات الإرهابية.