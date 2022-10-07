وزارة الدفاع التركية تُعلن تحييد 18 إرهابياً شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، تحييد 18من تنظيم "بي كي كي/واي بي جي" المصنف إرهابيا في تركيا، في شمال سوريا. وجاء ذلك في منشور للوزارة عبر حسابها في تويتر عنونته بعبارة "لا مفر للإرهابيين من النهاية التي تنتظرهم" وقالت الوزارة: "حيدت القوات المسلحة التركية 18 إرهابيا من بي كي كي/ واي بي جي" في منطقة عملية درع الفرات"، مؤكدة استمرار العمليات.