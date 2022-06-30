لافروف يؤكد أن العقوبات تنعكس سلبًا على أوروبا وهدفها إضعاف روسيا وكذلك الاتحاد الأوروبي

قال وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، إن الاتحاد الأوروبي يعاني من العقوبات ضد روسيا أكثر من الولايات المتحدة، ورجح أن تكون واشنطن من خلال ذلك في إضعاف أوروبا.