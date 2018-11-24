مظاهرات في التشيك احتجاجًا على نجاة الحكومة من اقتراع بحجب الثقة

تظاهر آلاف المواطنين في التشيك على نجاة حكومة رئيس الوزراء أندريه بابيس من اقتراع بحجب الثقة بسبب فضيحة تزوير تورط فيها.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم السبت أن المتظاهرين رددوا هتافات مناهضة لبابيس وطالبوا بحكومة "لائقة"، كما حملوا لافتات تطالبه بالاستقاله من منصبه.

وأعرب المتظاهرون عن شعورهم بخيبة الأمل والانزعاج بسبب نجاة الحكومة من اقتراع بحجب ثقة، حيث لم يصوت العدد المطلوب لتمرير مقترح حجب الثقة.