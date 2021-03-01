حذر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، الاثنين، إيران من استخدام عمليات التفتيش "كورقة مساومة" دبلوماسية.

يأتي ذلك غداة إعلان إيران ركيب أجهزة طرد مركزي جديدة في منشأة "فوردو" النووية، في إطار "القانون الاستراتيجي لرفع العقوبات الأميركية"، فيما أعلنت رفضها عرضاً للمحادثات المباشرة النووية مع واشنطن والاتحاد الأوروبي.وبدأت إيران رسمياً الأسبوع الماضي، تقييد عمليات التفتيش الدولية لمنشآتها النووية، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي الثلاثاء الماضي، في محاولة للضغط على الدول الأوروبية وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لرفع العقوبات الاقتصادية واستعادة الاتفاق النووي.