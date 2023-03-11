قتيل و8 جرحى في انفجار خلال احتفال للصحافيين في أفغانستان

قُتِل حارس أمن، وأُصيب 5 صحافيين أفغان و3 أطفال بجروح، اليوم (السبت)، في انفجار قنبلة بمزار شريف، شمال أفغانستان، خلال احتفال مخصَّص لصحافيين، بحسب الشرطة وأحد المشاركين.وقال صحافي محلي، اسمه عاطف عريان، أُصيب في أذنه، إنه، بعد إلقاء مسؤول كبير في «طالبان» كلمة، غنَّى أطفالٌ النشيد الوطني: «عندما سَمعتُ دوياً قوياً».وأكد المتحدث باسم الشرطة في بلخ، محمد آصف وزيري، أن حارساً كان يراقب المبنى حيث يقام الاحتفال في طابق سفلي قُتل، وأصيب 5 صحافيين و3 أطفال.

وأشار عريان إلى أنه «عندما وقع الانفجار سادت الفوضى، وحاول الجميع الهرب خوفاً من انهيار المبنى»، موضحاً أن بعض زملائه «أصيبوا بجروح خطيرة».ونظم مركز ثقافي التجمع بمناسبة «يوم الصحافيين الوطنيين».استهدفت هجمات صحافيين أفغانيين باستمرار، قبل تولي «طالبان» السلطة، في أغسطس (آب) 2021، وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن العديد من تلك الهجمات.يأتي هذا الانفجار بعد يومين من اغتيال حاكم ولاية بلخ، وعاصمتها مزار شريف، في المدينة نفسها.