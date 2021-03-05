الاتحاد الأوروبي يحذر بكين من مخالفة التزاماتها في هونغ كونغ

حذر الاتحاد الأوروبي الجمعة، بكين من اعتماد إصلاح للنظام الانتخابي في هونغ كونغ، يعتبر مخالفاً للتعددية والحريات الأساسية.وقال الناطق باسم وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل، إن "الاتحاد الأوروبي مستعد لاتخاذ اجراءات إضافية رداً على أي تدهور جديد وخطير لوضع الحريات السياسية وحقوق الإنسان في هونغ كونغ سيكون مخالفاً لالتزامات الصين الوطنية والدولية".