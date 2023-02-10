إنقاذ 5 أشخاص من تحت أنقاض زلزال تركيا بعد أكثر من 100 ساعة

تمكنت فرق الإنقاذ التركية اليوم الجمعة، من إنقاذ رجلا يبلغ من العمر 66 عاما فى منطقة "إصلاحية" بمحافظة "غازى عنتاب"، وذلك عقب مرور 103 ساعات تحت أنقاض الزلزالين المدمرين اللذين ضربا جنوبى البلاد يوم الاثنين الماضى.

وذكر تلفزيون "تي آر تي وورلد" التركي أنه تم انتشال الرجل من تحت الأنقاض عقب 10 ساعات من العمل من قبل أعضاء فريق الإنقاذ الطبي الوطني والشرطة.

وأضاف التلفزيون أن فريق الإنقاذ الطبي الوطني والشرطة تمكنوا أيضا من إنقاذ رجل يبلغ من العمر 33 عاما عقب قضائه 102 ساعة تحت أنقاض مبنى مؤلف من سبعة طوابق في مدينة "البستان" بمحافظة "قهرمان مرعش".. مشيرا إلى أنه في المحافظة ذاتها أيضا، تمكن فريق إنقاذ من أذربيجان من انتشال فتاة تبلغ من العمر 15 عاما حية من تحت الأنقاض.