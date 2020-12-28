الزوارق الحربية الإسرائيلية تهاجم الصيادين في سواحل قطاع غزة

هاجمت الزوارق الحربية للاحتلال الإسرائيلي اليوم مراكب الصيادين قبالة سواحل الواحة والسودانية شمال غرب قطاع غزة ولاحقت مراكب الصيادين وأفادت مصادر محلية في غزة أن زوارق بحرية للاحتلال أطلقت الرصاص تجاه مراكب الصيادين، وهي على بعد ثلاثة أميال بحرية قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وفتحت نحوها خراطيم المياه، مما اضطر الصيادين للهروب إلى شاطئ البحر.