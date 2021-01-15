عززت وزارة الخارجية الأمريكية من العقوبات على الحركة الإرهابية "سواعد مصر" المعروفة أيضا باسم حركة حسم من خلال إدراج الحركة كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية يذكر أنه أنه تم إدراج حركة حسم ككيان إرهابي دولي مُدرج بشكل خاص بموجب الأمر التنفيذي رقم "13224" في يناير 2018؛ لأنها تشكل خطرًا كبيرًا نتيجة ارتكابها أعمالا إرهابية.