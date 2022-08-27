جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إحباط عملية تهريب مخدرات عبر الحدود المصرية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن "قواته اعتقلت خلية تهريب مخدرات تعمل عبر الحدود المصرية، بعد أن رصدت وحدة مكلفة بمراقبة الحدود عدة بغال تحمل مخدرات تحاول عبور الحدود" وفي بيان له، أوضح الجيش الإسرائيلي أنه "صادر 50 كيلوغراما من المخدرات بقيمة تقارب مليوني شيكل"، لافتا إلى أن المخدرات "تم نقلها إلى الشرطة الإسرائيلية".