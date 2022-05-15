توقيف مواطن لبناني بعد أن شتم الرئيس عون
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توقيف مواطن لبناني بعد أن شتم الرئيس عون

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العرب اليوم - توقيف مواطن لبناني بعد أن شتم الرئيس عون

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بيروت - العرب اليوم

وثق مقطع فيديو تداولته وسائل التواصل الاجتماعي وسائل الإعلام توقيف أجهزة الأمن اللبنانية لمواطن والاعتداء عليه بعد توجهه بكلام ناب إلى الرئيس ميشال عون أثناء إدلائه بصوته وأدلى عون، صباح اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات النيابية بمركز اقتراع بحارة حريك بالضاحية الجنوبية في بيروت.

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توقيف مواطن لبناني بعد أن شتم الرئيس عون توقيف مواطن لبناني بعد أن شتم الرئيس عون



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