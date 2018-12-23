أطباء السودان يعلنون الإضراب دعمًا للاحتجاجات الشعبية الاثنين

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية الإضراب عن العمل غدا الاثنين، دعما للاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة، مشيرة إلى أنها ستكرس جهدها لمعالجة جرحى المصادمات مع القوى الأمنية.

نقلًا عن سبوتنيك