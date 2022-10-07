مقتل شخص بانفجار سيارة في أربيل العراقية

أفاد مراسلنا في العراق بأن شخصا لقي مصرعه بانفجار سيارة في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق اليوم الجمعة وأكد محافظ أربيل اوميد خوشناو في وقت لاحق مقتل شخص بانفجار سيارة بعد ظهر اليوم، في شارع 100 متر وسط أربيل وقال خوشناو إن سائق السيارة قد توفي على الفور، مؤكدا أن السلطات المعنية باشرت التحقيقات في الانفجار.