مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى في نابلس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة، شابين فلسطينيين من قرية "كفر قليل" جنوب نابلس.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوة تابعة للاحتلال اقتحمت القرية، وداهمت منزلين وفتشتهما، واعتقلت الشابين عصام فايز منصور (22 عاما)، وسامح عادل دويكات (25 عاما).

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، صوب المشاركين في مسيرة "بيت دجن" الأسبوعية المناهضة للاستيطان شرق نابلس؛ مما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق جراء قمع قوات الاحتلال للمسيرة.

وأفاد مدير الإسعاف في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل بأن العشرات أصيبوا بالاختناق نتيجة الغاز المسيل للدموع، وتم تقديم العلاج لهم ميدانيا، إضافة إلى إصابة مواطن بالحروق باليد نتيجة إصابته بقنبلة غاز.