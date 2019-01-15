أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منتصف الليلة الماضية، عن 4 من حراس المسجد الأقصى المبارك، بشرط الإبعاد عن مراكز أعمالهم في المسجد لمدة أسبوع.

وأوضح مسؤول العلاقات العامة والإعلام بدائرة الأوقاف، فراس الدبس، أن المحامي محمد محمود، أبلغهم بقرار الإفراج المشروط عن حراس المسجد الأقصى، إضافة إلى مراجعة مركز إعتقال، وتوقيف "القشلة" في باب الخليل بالقدس القديمة في 20 من الشهر الجاري.

وكانت قوات الإحتلال الإسرائيلي، قد اعتقلت الحراس الأربعة: أحمد أبو عليا، ولؤي أبو السعد، وفادي عليان، ويحيى شحادة، لدى خروجهم من المسجد الأقصى مساء أمس، بعد انسحابها مرغمة من أمام الضغط الجماهيري، وهتافات المصلين، في مسيرة كبرى داخل المسجد تقدمها مشايخ القدس.