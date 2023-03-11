مقتل شخص وإصابة 8 في انفجار بمركز ثقافي في أفغانستان

ذكرت وزارة الداخلية الأفغانية أن شخصا واحدا على الأقل قتل وأصيب ثمانية آخرون، في انفجار استهدف تجمعا في مركز ثقافي بإقليم "بلخ" شمال البلاد اليوم السبت.وذكر المتحدث باسم الوزارة، عبد النافع تاكور إن الانفجار نجم عن عبوات ناسفة، تم زرعها في مركز "التبيان" الشيعي الثقافي، بمدينة "مزار الشريف".وقال المسؤول إن حارسا أمنيا قتل وأصيب خمسة صحفيون وثلاثة أطفال.

وتردد أنه تم تنظيم التجمع، الذي حضره الكثير من الصحفيين وعلماء الدين بالإضافة إلى بعض المسؤولين المحليين، كوسيلة لشكر الصحفيين في الإقليم.ومركز "التبيان" هو أحد المراكز الثقافية الموالية لإيران. وفي عام 2017، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" مسؤوليته عن هجوم أسفر عن مقتل 50 شخصا على الأقل في أحد فروع المركز في كابول.