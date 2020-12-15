مجلس الدوما الروسي يرجح أن تواصل إدارة بايدن سياسة أمريكا المعروفة تجاه روسيا

قال أنطون موروزوف، عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الدوما الروسي، إن واشنطن قد تواصل مسارها في محاولة لكبح روسيا بوصول جو بايدن للحكم كرئيس للولايات المتحدة وقال موروزوف: "أعتقد أن جو بايدن، كممثل للطبقة الحاكمة في أمريكا، ما يسمى بالمؤسسة، سيسترشد بالدرجة الأولى بمصالح هذه الطبقة الحاكمة، وبالتحديد من خلال تعزيز الوضع الاقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية في جميع أنحاء العالم" وأشار موروزف إلى أنه بما أن روسيا لا تزال أحد المنافسين الرئيسيين للولايات المتحدة على المنصات الاقتصادية العالمية، فإن نهج كبح روسيا واحتواء نفوذها باستخدام أدوات منافسة غير نزيهة سيستمر في عهد بايدن أيضا.

لكن موروزوف ألمح أيضا إلى أنه مع وصول شخص جديد من فريق بايدن إلى وزارة الخارجية، يمكن للمرء أن يأمل في استخدام مناهج جديدة لبناء حوار بناء مع روسيا وأضاف :"أعتقد أننا بحاجة إلى الاستفادة من التحول وعدم تفويت فرصة إعادة العلاقات مع أمريكا" وبحسب نتائج تصويت المجمع الانتخابي، حصل الديمقراطي جو بايدن على 306 أصوات مقابل 232 للجمهوري الرئيس الحالي للبيت الأبيض دونالد ترامب، الذي لا يعترف بنتائج الانتخابات. ويجب أن يوافق الكونغرس على نتائج التصويت هذا في 6 يناير المقبل.

المصدر: نوفوستي