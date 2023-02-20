قتلى وجرحى في حادث تصادم في باكستان

لقي 14 شخصا مصرعهم، وأصيب أكثر من 60 آخرين في حادث تصادم على طريق في مقاطعة البنجاب الباكستانية، على طريق لاهور - إسلام آباد السريع.

ووفقا لسلطات مدينة كالار كاهارا الباكستانية، فإن حافلة اصطدمت بسيارتين وشاحنة على طريق لاهور - إسلام آباد السريع، جراء تعطل فرامل الحافلة.

وأفادت شركة مدينة كالار كاهارا، بوفاة 14 شخصا جراء الحادث، بينهم سائق الحافلة، مشيرة إلى أن الحادث وقع في جزء خطير من الطريق السريع الذي يمر عبر منطقة جبلية.

وأوضح المتحدث باسم شرطة المدينة، أن معظم حوادث التصادم في طريق لاهور - إسلام آباد السريع، تحدث بسبب الالتواء الكبير والخطير على الطريق، مشيرا إلى وقوع العديد من حوادث الاصطدام المميتة هناك.