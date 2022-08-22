الدفاع الروسية تعلن مقتل أكثر من 200 عنصر من القوميين المتطرفين في أوكرانيا خلال اليوم الماضي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن مقتل أكثر من 200 عنصر من القوميين الأوكرانيين المتطرفين، واعتراض 8 صواريخ من نوع "هيمارس" الأمريكية في مقاطعة خيرسون.