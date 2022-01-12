التحالف العربي يعلن تنفيذ 17 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في مأرب وتدمير 11 آلية عسكرية ومقتل 110 عناصر

علن التحالف العربي بقيادة السعودية، الأربعاء، تنفيذ 33 عملية استهداف ضد مليشيات الحوثي في محافظتي مأرب والبيضاء أوقعت 200 قتيل. وقال التحالف، في بيان، إنه نفذ 17 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في مأرب خلال 24 ساعة، أسفرت عن تدمير 11 آلية عسكرية ومقتل 110 عناصر وأضاف التحالف، في بيان: "جرى أيضا تنفيذ 16 عملية استهداف ضد الحوثي في البيضاء، وتدمير 10 آليات عسكرية ومقتل 90 عنصرا إرهابيا".