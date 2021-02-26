انفجار داخل سفينة في خليج عمان
آخر تحديث GMT16:48:30
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

انفجار داخل سفينة في خليج عمان

العرب اليوم -

العرب اليوم - انفجار داخل سفينة في خليج عمان

انفجار داخل سفينة في خليج عمان
عمان - العرب اليوم

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) إن سفينة تعرضت لانفجار في خليج عمان يوم أمس الخميس، ودعت السفن العابرة في المنطقة إلى توخي الحذر.وجاء في الإشعار الذي أصدرته غرفة العمليات أن "الانفجار وقع يوم 25 فبراير عند الساعة 20:40 بتوقيت غرينتش"، مؤكدا أن "السفينة في أمان والطاقم بخير".ولم تذكر الهيئة تفاصيل عن سبب الانفجار، مشيرة إلى أنه "تم توجيه النصح للسفن التي تبحر في المنطقة بتوخي الحذر".

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

انفجار داخل سفينة في خليج عمان انفجار داخل سفينة في خليج عمان



أخبار ذات صلة

GMT 15:51 2021 الجمعة ,26 شباط / فبراير

دبي تمدد العمل بإجراءات كورونا حتى مطلع رمضان
العرب اليوم - دبي تمدد العمل بإجراءات كورونا حتى مطلع رمضان

GMT 15:46 2021 الجمعة ,26 شباط / فبراير

الخارجية السورية تعلن أن الهجوم الأميركي مؤشر سلبي على سياسة إدارة بايدن
العرب اليوم - الخارجية السورية تعلن أن الهجوم الأميركي مؤشر سلبي على سياسة إدارة بايدن

GMT 15:43 2021 الجمعة ,26 شباط / فبراير

شبكة مختصة بالأمن البحري تعلن أن السفينة التي تعرضت لانفجار في خليج عمان تابعة لشركة إسرائيلية
العرب اليوم - شبكة مختصة بالأمن البحري تعلن أن السفينة التي تعرضت لانفجار في خليج عمان تابعة لشركة إسرائيلية

GMT 12:41 2021 الجمعة ,26 شباط / فبراير

مصرع 8 جنود في هجوم على مركز للدرك وسط مالي
العرب اليوم - مصرع 8 جنود في هجوم على مركز للدرك وسط مالي

GMT 12:38 2021 الجمعة ,26 شباط / فبراير

تركيا تدين تصويت النواب الهولنديين على اقتراح للاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن
العرب اليوم - تركيا تدين تصويت النواب الهولنديين على اقتراح للاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

أكثر ٧ إطلالات شبابية للصبايا من كايلي جينير

القاهرة - العرب اليوم

هي صغرى شقيقات كاردشيان وأكثرهن دلالاً وثروة فهي المليارديرة الأصغر في العالم فكل الأحداث تصل باكراً أي قبل النضوج لديها فلقد حصلت في سن يافعة على كل ما تريد من ثروة وحب وعمل تحبه وذاقت الأمومة في سن مبكرة. تتمتع كايلي بذوق عصري لا يخلو من الأنوثة التي تعرف إظهارها ممتزجة مع الشقاوة. إليك سيدتي سبع إطلالات شبابية لـ كايلي جينير لتستوحي منها أساليب جديدة ستتتجرأين ربما لأول مرة على اتباعها. جربي الأصفر والخردلي معاً على طريقة كايلي يعتبر هذان اللونان من أحدث اتجاهات ربيع وصيف 2021 ويمكنك تنسيقهما على طريقة كايلي في لوك واحد. حرصت كايلي على ارتداء بلوزة خردلية مع سترة بومبير صفراء وانتعلت حذاء عالياً بكعب شاهق لمزيد من الأنوثة.السترة ال oversized جربي على مثال كايلي ارتداء سترة ضخمة كبيرة الحجم نسبة الى قياسك مع حقيبة نيود من بوتيغا ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 07:21 2021 الجمعة ,26 شباط / فبراير

إطلالات باللون الأخضر الجذاب من عروض أزياء ربيع وصيف 2021
العرب اليوم - إطلالات باللون الأخضر الجذاب من عروض أزياء ربيع وصيف 2021

GMT 01:09 2021 الجمعة ,26 شباط / فبراير

تعرف على أبرز معالم الكويت السياحية التي تجذب الزوار إليها
العرب اليوم - تعرف على أبرز معالم الكويت السياحية التي تجذب الزوار إليها

GMT 07:16 2021 الجمعة ,26 شباط / فبراير

منزل ديمة قندلفت بعيد عن التكلف وتسوده جرأة بالألوان
العرب اليوم - منزل ديمة قندلفت بعيد عن التكلف وتسوده جرأة بالألوان

GMT 07:11 2021 الجمعة ,26 شباط / فبراير

ماكونيل يحدد موقفه من ترشح ترامب لانتخابات 2024
العرب اليوم - ماكونيل يحدد موقفه من ترشح ترامب لانتخابات 2024

GMT 02:10 2021 الجمعة ,26 شباط / فبراير

أحمد الشقيري يكشف عن بعض التعليقات التي تصله عبر حساباته المختلفة
العرب اليوم - أحمد الشقيري يكشف عن بعض التعليقات التي تصله عبر حساباته المختلفة

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 19:07 2021 السبت ,20 شباط / فبراير

تقرير يكشف أكثر السيارات موثوقية لدى المستهلكين في الولايات المتحدة
العرب اليوم - تقرير يكشف أكثر السيارات موثوقية لدى المستهلكين في الولايات المتحدة

GMT 17:19 2021 السبت ,20 شباط / فبراير

"رينو" الفرنسية لصناعة السيارات تخسر 8 مليارات يورو في 2020
العرب اليوم - "رينو" الفرنسية لصناعة السيارات تخسر 8 مليارات يورو في 2020

GMT 12:08 2021 السبت ,20 شباط / فبراير

خسائر قياسية لـ"رينو" الفرنسية بسبب جائحة كورونا
العرب اليوم - خسائر قياسية لـ"رينو" الفرنسية بسبب جائحة كورونا

GMT 10:55 2021 الجمعة ,19 شباط / فبراير

الهلال يعود لنغمة الانتصارات والقادسية يضاعف أوجاع النصر
العرب اليوم - الهلال يعود لنغمة الانتصارات والقادسية يضاعف أوجاع النصر

GMT 22:42 2021 السبت ,20 شباط / فبراير

الصين تتقدم بخطى ثابتة في صناعة الروبوتات
العرب اليوم - الصين تتقدم بخطى ثابتة في صناعة الروبوتات

GMT 02:45 2021 السبت ,20 شباط / فبراير

بيل غيتس يؤكد أن الانتصار على الجائحة يتطلب استثمارات
العرب اليوم - بيل غيتس يؤكد أن الانتصار على الجائحة يتطلب استثمارات

GMT 12:38 2021 الخميس ,11 شباط / فبراير

تطبيق "زووم" يطلق تأثيرات وجه جديدة لمستخدميه
العرب اليوم - تطبيق "زووم" يطلق تأثيرات وجه جديدة لمستخدميه

GMT 15:32 2019 الأحد ,23 حزيران / يونيو

أكثر 7 وظائف تناسب مواليد برج السرطان
العرب اليوم - أكثر 7 وظائف تناسب مواليد برج السرطان

GMT 22:35 2021 الجمعة ,19 شباط / فبراير

روسيا تشارك في أولمبياد طوكيو وبكين تحت اسم "أر أو سي"
العرب اليوم - روسيا تشارك في أولمبياد طوكيو وبكين تحت اسم "أر أو سي"

GMT 09:07 2021 الأحد ,21 شباط / فبراير

جيل جديد لـ "النمر" من المركبات المدرعة في معرض "آيدكس 2021"
العرب اليوم - جيل جديد لـ "النمر" من المركبات المدرعة في معرض "آيدكس 2021"

GMT 09:40 2021 الأحد ,21 شباط / فبراير

"وضع الكلب Dog Mode" من "تسلا" يشعل "تويتر"
العرب اليوم - "وضع الكلب Dog Mode" من "تسلا" يشعل "تويتر"

GMT 03:02 2021 السبت ,20 شباط / فبراير

سياحة افتراضية على متن مركب شراعي في أسوان
العرب اليوم - سياحة افتراضية على متن مركب شراعي في أسوان

GMT 09:35 2021 الأحد ,21 شباط / فبراير

"جيلي" الصينية تستعد للكشف عن أكثر سياراتها فخامة
العرب اليوم - "جيلي" الصينية تستعد للكشف عن أكثر سياراتها فخامة

GMT 04:08 2021 السبت ,20 شباط / فبراير

أنشيلوتي يؤكّد أن فريقه حصل على دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة ليفربول
العرب اليوم - أنشيلوتي يؤكّد أن فريقه حصل على دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة ليفربول

GMT 03:55 2021 السبت ,06 شباط / فبراير

"غوغل" تجعل عملية البحث عبر الإنترنت أسهل وأكثر فائدة
العرب اليوم - "غوغل" تجعل عملية البحث عبر الإنترنت أسهل وأكثر فائدة
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab