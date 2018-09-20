الأمن التونسي يقبض على عنصرين إرهابيين ويوقف مهاجرين غير شرعيين

القت وحدات الأمن التونسي القبض على عنصرين إرهابيين بمحافظتي سوسة والقيروان وسط وشرق البلاد.
وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم، أن المقبوض عليهما متهمين بتبني الفكر الإرهابي وتمجيده والتحريض عليه من خلال وسائل التواصل الإجتماعي، مشيراً إلى أنه تم التحفظ عليهما لإتخاذ الإجراءات القانونية في حقهما.
كما أوقفت السلطات التونسية 28 مهاجراً غير شرعي في مدن منزل تميم وجربة وصفاقس وسوسة ، كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الإيطالية .
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تعدّ ويني هارلو واحدة مِن عارضات الأزياء الأكثر طلبا خلال الفترة الحالية مِن أسابيع الموضة حول العالم، بعد أن ظهرت على منصات الأزياء في مدينة نيويورك ولندن، وتواصل أيضا حضورها المميز بأسبوع الموضة في ميلانو، إذ تألقت في عرض ربيع/ صيف 2019 لدار "Byblos" الشهيرة الأربعاء، إلى جانب العارضة الفرنسية ثيلان بلوندو. وبدت العارضة الكندية البالغة من العمر 24 عاما، بإطلالة مثيرة إذ ارتدت بنطلونا باللون الفضي اللامع ونسّقت معه بلوزة على شكل خلية النحل بنفس اللون، كما أضافت إلى طولها الذي يصل لـ5 أقدام و9 بوصات، زوجا من الأحذية الكاحل باللون الأبيض الباهت. وأكملت هارلو إطلالتها بإضافة لون مبهج لإبراز أزيائها مع ظلال العيون الزرقاء النابضة بالحياة، رغم أن باقي وجهها بدى خاليا تمامًا من المكياج، وكانت موهبة ويني في عرض الأزياء واضحة للغاية إذ صعدت على المدرج في ثقة
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