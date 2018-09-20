الأمن التونسي يقبض على عنصرين إرهابيين ويوقف مهاجرين غير شرعيين

القت وحدات الأمن التونسي القبض على عنصرين إرهابيين بمحافظتي سوسة والقيروان وسط وشرق البلاد.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم، أن المقبوض عليهما متهمين بتبني الفكر الإرهابي وتمجيده والتحريض عليه من خلال وسائل التواصل الإجتماعي، مشيراً إلى أنه تم التحفظ عليهما لإتخاذ الإجراءات القانونية في حقهما.

كما أوقفت السلطات التونسية 28 مهاجراً غير شرعي في مدن منزل تميم وجربة وصفاقس وسوسة ، كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الإيطالية .