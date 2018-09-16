اعتقال 35 شخصًا بعملية أمنية في باكستان

اعتقلت قوات الأمن الباكستانية 35 شخصاً من العناصر التي يشتبه في صلتها بالتنظيمات الإرهابية خلال عملية نفذتها في مدينة سكهر بإقليم السند جنوبي باكستان.
وأوضح قائد الشرطة في سكهر سيد أسد رضا في تصريح صحفي اليوم أن العملية نفذتها فرقة مشتركة بين قوات الشرطة والقوات شبه العسكرية بناء على معلومات استخباراتية، واستهدفت العملية العناصر الإرهابية والعناصر التي يشتبه في صلتها بالتنظيمات الإرهابية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من وقوع أي أعمال إرهابية.
وأضاف أن قوات الأمن صادرت من بعض المعتقلين أسلحة ومواد محظورة، ونقتلهم إلى مركز أمني لمواصلة التحقيق معهم.
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جذبت عارضة الأزياء البريطانية ومُقدّمة البرامج التلفزيونية أليكسا تشونج، الأنظار لإطلالتها المذهلة في عرض أزياء فيكتوريا هاوس خلال أسبوع الموضة في لندن السبت. عرضت تشونج أسلوبها المفعم بالحيوية والثقة من خلال تنورة سوداء ذات النمط المستقيم وبلوزة فضفاضة ومطرزة، وكانت تبرز من خلالهما جسدها المتناسق والرشيق، خلال أول عرض لها في أسبوع الموضة في لندن، وأكملت مصممة الأزياء التي أطلقت علامتها التجارية مؤخرا وتحمل اسمها، إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات الكعب العالي الحاد، مثبتة على كاحليها بحزام متلألئ لضمان جذب أنظار الجمهور إليها. وظهرت تشونج في وقت سابق من اليوم، بإطلالة أنيقة إذ ارتدت سروالا من الجينز الأزرق وربطت قميصا متقطعا فضفاضة فوقه بينما كانت تقف خلف الكواليس قبل أن تصل مجموعتها إلى صالة العرض، وتتعاون تشونج المحبوبة في عالم الموضة مع متاجر "ماركس آند سبنسر" وأنتجت مالبري حقيبة يد
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