اعتقال 35 شخصًا بعملية أمنية في باكستان

اعتقلت قوات الأمن الباكستانية 35 شخصاً من العناصر التي يشتبه في صلتها بالتنظيمات الإرهابية خلال عملية نفذتها في مدينة سكهر بإقليم السند جنوبي باكستان.

وأوضح قائد الشرطة في سكهر سيد أسد رضا في تصريح صحفي اليوم أن العملية نفذتها فرقة مشتركة بين قوات الشرطة والقوات شبه العسكرية بناء على معلومات استخباراتية، واستهدفت العملية العناصر الإرهابية والعناصر التي يشتبه في صلتها بالتنظيمات الإرهابية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من وقوع أي أعمال إرهابية.

وأضاف أن قوات الأمن صادرت من بعض المعتقلين أسلحة ومواد محظورة، ونقتلهم إلى مركز أمني لمواصلة التحقيق معهم.