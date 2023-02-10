عشرات الآلاف من الفلسطينيين يصلون الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى
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عشرات الآلاف من الفلسطينيين يصلون الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

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العرب اليوم - عشرات الآلاف من الفلسطينيين يصلون الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

المسجد الأقصى
القدس المحتلة - العرب اليوم

أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين، صلاة اليوم الجمعة، فى المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التى فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلى على أبواب المسجد، ومداخل البلدة القديمة فى القدس المحتلة.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس - في بيان صحفي - عدد المصلين بنحو 70 ألف مصلٍ، أدوا صلاة الجمعة وصلاة الغائب في الأقصى المبارك على أرواح ضحايا زلزال سوريا وتركيا.

وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

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عشرات الآلاف من الفلسطينيين يصلون الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى عشرات الآلاف من الفلسطينيين يصلون الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى



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