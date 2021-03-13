استقالة وزير الصحة الأردني بعد وفاة 6 أشخاص نتيجة نقص الأكسجين في مستشفى حكومي

قدم وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات استقالته اليوم لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بعد وفاة 6 أشخاص إثر انقطاع في الأكسجين داخل مستشفى السلط الحكومي.

وقال وزير الإعلام الأردني صخر دودين في تصريح صحفي : إن رئيس الوزراء طلب من وزير الصحة تقديم استقالته بعد حادثة انقطاع للأكسجين في غرف العناية الحثيثة بمستشفى السلط الحكومي الجديد.

وكان قد تُوفي صباح اليوم 6 أشخاص داخل مستشفى السلط الجديد ( غربي العاصمة) جراء انقطاع الأوكسجين عن مرضى فيروس كورونا المستجد.