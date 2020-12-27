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وزير الدفاع العراقي يصل إلى العاصمة التركية أنقرة

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العرب اليوم - وزير الدفاع العراقي يصل إلى العاصمة التركية أنقرة

وزير الدفاع العراقي يصل إلى أنقرة
أنقرة _ العرب اليوم

وزير الدفاع العراقي يصل إلى العاصمة التركية أنقرة

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المصدر :

Wakalat | وكالات

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وزير الدفاع العراقي يصل إلى العاصمة التركية أنقرة وزير الدفاع العراقي يصل إلى العاصمة التركية أنقرة



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