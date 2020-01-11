سجلت السلطات الصحية في مدينة ووهان بوسط الصين، السبت، أول حالة وفاة في البلاد بسبب نوع جديد من الفيروسات التاجية "كورونا"، وذكرت لجنة الصحة البلدية في ووهان، أن سبعة أشخاص آخرين في حالة حرجة، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس"، وقالت اللجنة إن ما مجموعه 41 شخصا كانوا يعانون من الالتهاب الرئوي الناجم عن "نوع جديد محدد سلفا من الفيروس التاجي" اعتبارا من يوم الجمعة، منخفضا عن الرقم السابق 59، مشيرة إلى أن هؤلاء في حالة مستقرة وأن اثنين على الأقل قد أخرجا من المستشفى.

وتم تعريف المريض الذي توفي على أنه رجل يبلغ من العمر 61 عاما تم قبوله في المستشفى بعد تعرضه لضيق في التنفس والتهاب رئوي حاد، وأشارت اللجنة إلى أن المريض كان يعاني أيضا من أورام في البطن وأمراض كبد مزمنة وكان زبونا دائما في سوق للمواد الغذائية في ضواحي ووهان التي ارتبطت بمعظم الحالات.

وتقول الصين إن سبب تفشي الفيروس ما زال مجهولا، لكنها سعت إلى كبح التكهنات بأنه قد يكون ظهور جديد لوباء السارس الذي أودى بحياة المئات في عامي 2002 و 2003، وتعد الفيروسات التاجية "كورونا" مجموعة كبيرة من الفيروسات، بعضها يسبب نزلات البرد، في حين أن البعض الآخر موجود في الخفافيش والإبل وحيوانات أخرى، وقد تتطور إلى أمراض أكثر حدة، وتشمل الأعراض الشائعة للإصابة بهذه الفيروسات، سيلان الأنف والصداع والسعال والحمى. وضيق التنفس وآلام الجسم، وفقا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة.