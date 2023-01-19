 أوكرانيا تؤكد إصابة 8 مدنيين فى قصف روسي على خيرسون ودونيتسك

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك بجنوب أوكرانيا بافلو كيريلينكو، اليوم الخميس، أن ثمانية مدنيين أصيبوا فى الإقليم جراء قصف روسى الليلة الماضية.

وقال كيريلينكو فى تصريح على قناته على موقع التليجرام للتواصل الإجتماعى: "فى 18 يناير أصاب الروس ثمانية مدنيين فى دونيتسك: أربعة فى كل من بلدتى خيرسون ودونيتسك"، وفقا لوكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية.