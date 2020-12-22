بومبيو يعلن مستعدون لدعم حوار بناء بين إسرائيل ولبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية
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بومبيو يعلن مستعدون لدعم حوار بناء بين إسرائيل ولبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية

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العرب اليوم - بومبيو يعلن مستعدون لدعم حوار بناء بين إسرائيل ولبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
واشنطن _ العرب اليوم

بومبيو يعلن مستعدون لدعم حوار بناء بين إسرائيل ولبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية

 

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المصدر :

Wakalat | وكالات

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بومبيو يعلن مستعدون لدعم حوار بناء بين إسرائيل ولبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية بومبيو يعلن مستعدون لدعم حوار بناء بين إسرائيل ولبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية



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