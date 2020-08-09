وزير البيئة اللبناني دميانوس قطار يقدم استقالته

قدم وزير البيئة دميانوس قطار استقالته الخطية الى رئيس الحكومة حسان دياب، وسط ضغوط عليه للتراجع عن استقالته.وفي أول تعليق له، قال لرئيس الحكومة حسان دياب "رفاق ولادي ماتوا...ما بقدر استمر بتحمل هالمسؤولية"