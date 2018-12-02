رئيس الوزراء البحريني يعلن استقالة الحكومة

عقد رئيس مجلس الوزراء البحريني، خليفة بن سلمان آل خليفة، اليوم الأحد، جلسة استثنائية لحكومة المملكة، للإعلان عن رفع كتاب استقالة الحكومة إلى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وبحسب وكالة أنباء البحرين (بنا)، أعلن رئيس الوزراء عن استقالة الحكومة، وأحاط الحكومة بالكتاب المرفوع إلى الملك، والذي يتضمن استقالة مجلس الوزراء، وذلك بعد الإعلان بشكل رسمي عن نتائج الانتخابات النيابية للفصل التشريعي الخامس، وعملا بحكم المادة (33) من دستور مملكة البحرين، التي توجب تشكيل وزارة جديدة عند بدء كل فصل تشريعي.

وأثنى الشيخ خليفة بن سلمان، خلال الجلسة، على الحكومة الحالية، وقال:

عملت جاهدة على بلوغ الغايات وتحقيق التطلعات التي تترجم رؤى العاهل البحريني، وتحقق أماني المواطنين رغم ما كانت تنطوي عليه المرحلة من تحديات، وفي مقدمتها الاقتصادية.